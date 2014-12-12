Υπεγράφη σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, από τον διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Φώτη Σερέτη η σύμβαση αναδιαρρύθμισης της Παιδιατρικής Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τέσσερις μήνες.

Συγκεκριμένα ξεκινά η εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» προϋπολογισμού 1.070.416,72€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU.

Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε τέσσερις (4) μήνες και οι παρεμβάσεις αφορούν στο σύνολο των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που απαιτούνται για την άρτια οργάνωση και λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.