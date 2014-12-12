Μία ακόμη σημαντική παρέμβαση για την αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου Φαρσάλων περνά στη φάση υλοποίησης, καθώς υπεγράφη από τον Δήμαρχο Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, η σύμβαση του έργου αποχέτευσης και αποστράγγισης στην Τοπική Κοινότητα του Σταυρού.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των αποκαταστάσεων που κρίθηκαν αναγκαίες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες των φαινομένων «Daniel» και «Elias», οι οποίες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των ομβρίων και στην ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.

Προβλέπει μεταξύ άλλων την κατασκευή τριών τεχνικών διαβάσεων στον οικισμό των γηγενών, την αποκατάσταση των υφιστάμενων διαβάσεων και των απαραίτητων εκσκαφών, την διαμόρφωση τραπεζοειδούς τάφρου και στην βόρεια πλευρά του οικισμού και την κατασκευή τεχνικών έργων πριν τη διάβαση για τη διοχέτευση των υδάτων προς τον αποστραγγιστικό χάνδακα του Ο.Σ.Ε.

Επίσης προβλέπει την δημιουργία δύο εσωτερικών δικτύων υδροσυλλογής. Το πρώτο από την εκκλησία προς τη σιδηροδρομική γραμμή και το δεύτερο κάθετα στην κεντρική οδό, στα σημεία που παρουσιάζουν μόνιμα πλημμυρικά φαινόμενα.

Σε δήλωσή του μετά το πέρας της υπογραφής της σύμβασης ο κ. Εσκίογλου ανέφερε τα εξής: «Με τη σημερινή υπογραφή προχωράμε αποφασιστικά σε ένα έργο ουσίας για τον Σταυρό και τους κατοίκους του. Οι πλημμύρες του Daniel και του Elias μας έδειξαν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι χρειάζεται να θωρακίσουμε τις κοινότητές μας.



Με στοχευμένες παρεμβάσεις, σύγχρονα τεχνικά έργα και ολοκληρωμένο σχεδιασμό, δίνουμε λύσεις σε χρόνια προβλήματα, προστατεύουμε τις περιουσίες και την ασφάλεια των πολιτών. Συνεχίζουμε με έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την ανθεκτικότητα του Δήμου μας απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα.»