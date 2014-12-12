Εκδήλωση για την διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 του Οικονομικού Τμήματος και του Γραφείου Ποιότητας του Νοσοκομείου, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η εκδήλωση έγινε στο ανακαινισμένο αμφιθέατρο του ΓΝΛ, παρουσία του διοικητή του νοσοκομείου, Γρηγόρη Βλαχάκη, του διοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, Φώτη Σερέτη, του πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χαράλαμπο Μπιλλίνη και την πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ.Α.Ε.), Ελευθερία (Ρίτα) Μωραϊτάκη.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές καθώς και η εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας του Γ.Ν.Λ. Παράλληλα αναδείχθηκε ο σημαντικός ρόλος των εργαζομένων στη διασφάλιση και προαγωγή της ποιότητας.

Σε ότι αφορά τις δηλώσεις ο κ. Σερέτης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «το προηγούμενο διάστημα προχώρησαν οι διαδικασίες για το νέο εξοπλισμό του νοσοκομείου, αλλά αυτές οι διαδικασίες χωρίς την εκπαίδευση και την πιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας θα ήταν χωρίς αντικείμενο. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία ως Υγειονομική Περιφέρεια στην πιστοποίηση όλων των παροχών μας».

Ο κ. Βλαχάκης τόνισε ότι «η δουλειά που έγινε τα τελευταία χρόνια στο ΓΝΛ, τυποποιείται και πιστοποιείται και στόχος όλων είναι ένα σύγχρονο νοσοκομείο με καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τους ασθενείς».

Τέλος ο κ. Μπιλλίνης στον χαιρετισμό του ανέφερε ότι «θέλουμε να αναδείξουμε το ΓΝΛ, που δεν είναι Πανεπιστημιακό, σε ένα πρότυπο νοσοκομείο. Δεν αρκεί όμως να είναι πιστοποιημένο μόνο στα χαρτιά, αλλά θα χρειαστεί την συνδρομή όλων».

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr

Φωτο Larissanet.gr, Θανάσης Καλιακούδας