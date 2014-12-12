Ένα σημαντικό έργο υποδομής που αφορά την εσωτερική οδοποιία της πόλης της Ελασσόνας μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Δημάρχου Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσα και της κ. Βασιλικής Στεργιούλα, νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας «Στεργιούλας Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία», με έδρα τη Λάρισα.

Το έργο με τίτλο «Εσωτερική Οδοποιία στη Δ.Κ. Ελασσόνας 2025», είναι συνολικού προϋπολογισμού 174.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ των ετών 2025 και 2026.

Οι εργασίες που προβλέπονται περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις σε σημεία της πόλης όπου το οδικό δίκτυο είναι πεπαλαιωμένο ή δεν έχει ακόμη ασφαλτοστρωθεί, και συγκεκριμένα στις εξής οδούς:

Μικράς Ασίας

Τρανταλλένων

Καποδιστρίου (από τη συμβολή με την οδό Πρόξενου ΛεόνταΧρυσανθόπουλου έως τη συμβολή με την οδό Δημάρχου Ελασσόνα)

Θουκυδίδου (από τη συμβολή με την οδό Ι. Μαυροδήμου έως τη συμβολή με την οδό Ισοκράτους)

Επιπλέον, στην οδό Καποδιστρίου θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων, το οποίο περιλαμβάνει την τοποθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής και φρεατίων επίσκεψης υπονόμου.

Οι βασικές τεχνικές εργασίες του έργου περιλαμβάνουν:

Εκσκαφές και επιχώσεις για την ομαλοποίηση της μηκοτομής των οδών

Κατασκευή κρασπέδων για τη διαμόρφωση πεζοδρομίων

Κατασκευή ρείθρων για την απορροή των ομβρίων

Ανύψωση ή καταβίβαση φρεατίων όπου απαιτείται

Κατασκευή υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας

Ασφαλτική προεπάλειψη και τελική ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας

Σε δήλωσή του, αναφορικά με την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Γάτσας ανέφερε: «Με την υπογραφή της σύμβασης, ένα ακόμη έργο υποδομής παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης. Οι ασφαλτοστρώσεις που ξεκινούν το επόμενο διάστημα στην πόλη της Ελασσόνας έρχονται να αντιμετωπίσουν χρόνια προβλήματα του οδικού δικτύου, να βελτιώσουν την καθημερινότητα των κατοίκων και να ενισχύσουν την ασφάλεια στις μετακινήσεις. Στόχος μας είναι να επενδύουμε συνεχώς σε έργα που δίνουν λύσεις και αναβαθμίζουν τις γειτονιές μας. Ευχαριστώ θερμά την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την άρτια προετοιμασία και παρακολουθούμε στενά την πορεία των εργασιών, ώστε να παραδοθούν με συνέπεια και ποιότητα στους δημότες μας».