Τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης σε τμήμα της οδού στην Κοινότητα Λιβαδίου» υπέγραψε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Γάτσας με τον πολιτικό μηχανικό κ. Νικόλαο Ντίντα, νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «Ντίντας και ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα τον Πύργο Ηλείας, παρουσία του Λαρισαίου πολιτικού μηχανικού Αθ. Κωστρίπα, συνεργάτη της εταιρείας.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 62.600,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2025 του Δήμου Ελασσόνας.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την αντιμετώπιση σοβαρών φθορών και καθιζήσεων σε τμήμα της οδού στην Κοινότητα Λιβαδίου, το οποίο παρουσιάζει έντονη υποχώρηση στο άκρο του οδοστρώματος, παρουσία επιμήκων ρωγμών, καθώς και ανεπαρκή αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων στην ανάντη πλευρά της οδού. Η κατάσταση αυτή καθιστά το σημείο επικίνδυνο για την κυκλοφορία των οχημάτων και επιβάλλει την άμεση αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας και λειτουργικότητας.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας, κ. Νίκος Γάτσας, αναφορικά με την υπογραφή της σύμβασης, δήλωσε: «Η ασφάλεια των πολιτών είναι πάντα προτεραιότητα. Με το έργο αυτό αντιμετωπίζουμε έναν σοβαρό κίνδυνο στο οδικό δίκτυο της Κοινότητας Λιβαδίου, αποκαθιστώντας τις φθορές και ενισχύοντας τη σταθερότητα της οδού. Οι τεχνικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται είναι απαραίτητες και κρίσιμες για την απρόσκοπτη και ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής. Συνεχίζουμε, με σχέδιο και συνέπεια, να ενισχύουμε τις υποδομές του Δήμου μας, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία».

Οι εργασίες που προβλέπονται περιλαμβάνουν: