Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακή Ταυτότητα Δήμου Ελασσόνας» υπέγραψε ο Δήμαρχος Ελασσόνας, κ. Ν. Γάτσας, με την ανάδοχο εταιρεία «EscapeGreece Ο.Ε.», την οποία εκπροσωπεί ο κ. Ιωάννης Ζαρζώνης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 49.848,00€ ( συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LEADER της ΑΕΝΟΛ Α.Ε., στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ελκυστικότητας του Δήμου.

Η σύμβαση αφορά την παραγωγή πρωτογενούς ψηφιακού υλικού προβολής του Δήμου, το οποίο θα αξιοποιηθεί τόσο στο πλανητάριο του Δήμου Ελασσόνας, όσο και σε διαδικτυακό τουριστικό ιστότοπο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου.

Η νέα ιστοσελίδα με τίτλο «VisitElassona» φέρει τη δημιουργική σφραγίδα του καταξιωμένου φωτογράφου Γιάννη Ζαρζώνη και αποτελεί ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο ψηφιακό μέσο για την τουριστική προβολή της περιοχής.

Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν:

250 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης σε 25 σημεία λήψης

40 αεροφωτογραφίες

3 εικονικές περιηγήσεις 360°

Βίντεο διάρκειας 5 λεπτών με λήψεις από όλο τον Δήμο

Ηχητικές ξεναγήσεις σε 25 σημεία σε δύο γλώσσες (Ελληνικά – Αγγλικά)

Τουριστική ιστοσελίδα με φιλοξενία και πιστοποιητικό SSL για 4 έτη

Αναφορικά με την υπογραφή της σύμβασης του έργου “Ψηφιακή Ταυτότητα Δήμου Ελασσόνας” ο Δήμαρχος Ελασσόνας, κ. Ν. Γάτσας δήλωσε: «Η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία της Ψηφιακής Ταυτότητας του Δήμου μας σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την τουριστική προβολή της Ελασσόνας. Μέσω καινοτόμων ψηφιακών μέσων, όπως οι εικονικές περιηγήσεις, τα βίντεο και οι ηχητικές ξεναγήσεις, αναδεικνύουμε με σύγχρονο και δυναμικό τρόπο τα μοναδικά σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής μας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη δημιουργία της νέας ιστοσελίδας visitelassona.gr, που φέρει την υπογραφή του διακεκριμένου φωτογράφου Γιάννη Ζαρζώνη, προσφέροντας μια αισθητικά και λειτουργικά άρτια πλατφόρμα τουριστικής ανάδειξης. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια του δήμου, να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα και να δημιουργήσουμε ένα μόνιμο εργαλείο τουριστικής προβολής, προσβάσιμο από όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι εργάστηκαν για την ωρίμανση και ένταξη του έργου, καθώς και την ΑΕΝΟΛ Α.Ε. για την πολύτιμη υποστήριξή της».