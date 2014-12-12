Τη σύμβαση για το έργο «Συντήρηση κοινοτικών καταστημάτων Δολίχης και Συκέας» υπέγραψε στο δημαρχείο Ελασσόνας ο Δήμαρχος κ. Ν. Γάτσας με τον ανάδοχο του έργου κ. Δημήτριο Τζήρα, με έδρα την Ελασσόνα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και αφορά στην ανακαίνιση και συντήρηση των κοινοτικών καταστημάτων Δολίχης και Συκέας, τα οποία εξυπηρετούν σήμερα τις ανάγκες των αγροτικών ιατρείων.

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργικότητας των χώρων και στην αναβάθμιση των υποδομών, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Σε δήλωση του ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσα αναφορικά με την υπογραφή της σύμβασης ανέφερε: «Με την υπογραφή της σύμβασης δρομολογούμε ένα έργο που θα βελτιώσει σημαντικά την εικόνα και τη λειτουργικότητα των κοινοτικών καταστημάτων στη Δολίχη και στη Συκέα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πολίτες αναβαθμισμένους και αξιοπρεπείς χώρους που θα εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες της υγείας και της τοπικής διοίκησης. Μέσα από τέτοιες παρεμβάσεις στηρίζουμε έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες και βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής στην περιφέρεια του δήμου μας».

Τεχνικά Χαρακτηριστικά του έργου

Κοινοτικό Κατάστημα Δολίχης

∙Σφράγιση αρμών με υλικά πολυουρεθανικής βάσης

∙Καθαίρεση και νέα επιχρίσματα

∙Χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών

∙Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων κουφωμάτων και θυρών

∙Ελαιοχρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών

∙Αντικατάσταση πλακιδίων και ψευδοροφών στα WC

∙Αντικατάσταση φθαρμένων πλακών ψευδοροφής στις αίθουσες ιατρείου

∙Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου στα WC

Κοινοτικό Κατάστημα Συκέας

∙Καθαίρεση και νέα επιχρίσματα

∙Χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων κουφωμάτων και θυρών

∙Ελαιοχρωματισμοί μεταλλικών θυρών

∙Τοποθέτηση και χρωματισμός κιγκλιδωμάτων

∙Αντικατάσταση σπασμένων υαλοπινάκων

∙Επένδυση βαθμίδων και κουπαστής με μάρμαρο

∙Εκθάμνωση εδάφους

∙Ανακατασκευή αύλειου χώρου

∙Αντικατάσταση μπαταρίας και δοχείου πλύσης WC

∙Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος οροφής τύπου LED panel, 30–40W, 3600 lumen κατ’ ελάχιστο