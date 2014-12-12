Το πρώτο μεγάλο βήμα για την υλοποίηση του πρότζεκτ δημιουργίας του μουσείου την ΑΕΛ ολοκληρώθηκε τη 19η Αυγούστου 2025 με την υπογραφή, στα γραφεία τoυ AEL FC ARENA, της σύμβασης παραχώρησης του χώρου, μεταξύ της ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ και του σωματείου ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΕΛ.

Η διοίκηση του Σωματείου "Φίλοι Μουσείου ΑΕΛ" "επιθυμεί να απευθύνει εκ νέου τις ευχαριστίες της προς τον κύριο Κωνσταντίνο Πηλαδάκη για τη δωρεάν παραχώρηση του συμφωνηθέντος χώρου στο AEL FC ARENA όπου θα στεγαστεί το μουσείο της ομάδας μας, καθώς και στον κύριο Μίμη Τσακμακίδη για την αγαστή συνεργασία όλο αυτό το χρονικό διάστημα των συνεχόμενων διεργασιών.

Πλέον, τα επόμενα βήματα θα ακολουθήσουν με γοργούς ρυθμούς, έχοντας ως άμεση προτεραιότητα τον δεύτερο κύκλο επαφών με τους φορείς της πόλης, θεσμικούς και μη, για την επικύρωση των αρχικών δεσμεύσεων και την προώθηση της διαδικασίας χρηματοδότησης του έργου".