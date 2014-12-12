Στην υπογραφή τεσσάρων εργολαβικών συμβάσεων για την υλοποίηση εκτεταμένων ασφαλτοστρώσεων σε αστικές οδούς των Δημοτικών Ενοτήτων Τυρνάβου και Αμπελώνα προχώρησε ο Δήμαρχος Τυρνάβου και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ, Στέλιος Τσικριτσής.

Οι συμβάσεις υπεγράφτηκαν μεταξύ της ΔΕΥΑ Τυρνάβου ως φορέα υλοποίησης και των εκπροσώπων των αναδόχων που ανέλαβαν την εκτέλεση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 1.100.00,00 ευρώ, στο πλαίσιο της Πράξης «Κάλυψη Αναγκών και Αποκαταστάσεις από Φυσικές Καταστροφές στη ΔΕΥΑ Τυρνάβου» με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Το έργο αφορά σε σημαντικές και εκτεταμένες παρεμβάσεις αποκατάστασης οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την ασφαλή μετακίνηση οχημάτων και πεζών.

Οι εργασίες ξεκινούν άμεσα και τα πρώτα αποτελέσματα θα είναι σύντομα ορατά. Χαρακτηριστικά παραδείγματα των παρεμβάσεων αποτελούν η οδός Ειρήνης στον Τύρναβο και η οδός Λαρίσης στον Αμπελώνα, δύο μεγάλες και βασικές οδικές αρτηρίες που αναμένεται να αποκτήσουν νέα, αναβαθμισμένη όψη.

Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής, τον οποίο συνόδευαν ο Γενικός Διευθυντής και υπηρεσιακά στελέχη της ΔΕΥΑΤ, δήλωσε:

«Η υπογραφή των συμβάσεων σήμερα σηματοδοτεί την έναρξη ενός ακόμη έργου, που έρχεται σαν συνέχεια άλλων παρεμβάσεων που κάναμε όσον αφορά την οδοποιία στο Δήμο μας. Είναι ένα έργο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και αναβαθμίζει την καθημερινότητα στο Δήμο μας. Είμαστε χαρούμενοι που φτάσαμε εδώ, με έργα άνω του ενός εκατομμύριου ευρώ, να ξεκινάνε πολύ σύντομα».