Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υπογράφηκε η σύμβαση με θέμα τη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων του Ν. Λάρισας.

Ο γενικός γραμματέας περιβάλλοντος Μανώλης Γραφάκος συνδέθηκε με τηλεδιάσκεψη ενώ παρόντες ήταν οι δήμαρχοι Μαμάκος, Μανώλης, Γκουντάρας, Γάτσας, Εσκίογλου και οι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας motor oil.

Πρόκειται για ένα παρά πολύ σημαντικό έργο γιατί κάνει συνολική διαχείριση κυκλικής οικονομίας, θα μπορεί δηλαδή, να δημιουργηθεί ένα καύσιμο μετά που θα μπορεί να καεί.

Από τα πιο σημαντικά έργα δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας που ευχαρίστησε και όσους συνέβαλαν και τα προηγούμενα χρόνια για να φτάσουμε σήμερα εδώ.

“Σήμερα υπογράφεται η σύμβαση κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Με το έργο αυτό ολοκληρώνεται για την Περιφέρεια Θεσσαλίας το πλάνο υλοποίησης των μονάδων διαχείρισης αστικών απορριμμάτων, κάνοντας έτσι ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων του Περιφερειακού και κατ’ επέκταση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ και ΕΣΔΑ αντίστοιχα). Η ΜΕΑ Λάρισας αποτελεί μια σύγχρονη μονάδα η οποία θα εξυπηρετεί τις ανάγκες ολοκλήρου του πληθυσμού του Νόμου Λάρισας προσφέροντας σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη και εναρμόνιση με τους στόχους της κυκλικής οικονομίας.

Είναι ακόμη εναρμονισμένο με την ιεραρχία διαχείρισης των ενεργών αποβλήτων που αποτελούν προτεραιότητες στο πώς διαχειρίζεται η κοινωνία τα περιβαλλοντικά προβλήματα: Δεν πετάω, επαναχρησιμοποιώ, ανακτώ για ανακύκλωση, καίω.

Είναι ένα έργο το οποίο δίνει οριστική λύση στο κομμάτι της διαχείρισης των απορριμμάτων του νομού Λάρισας”, είπε ο κ. Κουρέτας.

