Την ενοχή δύο κατηγορουμένων και συγκεκριμένα του ιδιοκτήτη του σπιτιού και της πρώην προϊσταμένης της Πολεοδομίας Λάρισας, πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη που έγινε σήμερα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας για τον θάνατο του 22χρονου φοιτητή Νικόλαου Μπιτσάκη, που έχασε την ζωή του από τοίχο σε παλιά οικία που κατέρρευσε, τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για ανθρωποκτονία από αμέλεια δια παραλείψεως και κοινώς επικίνδυνη βλάβη από αμέλεια διά παραλείψεως.

Παρόντες στη δίκη ήταν και οι γονείς του 22χρονου.

Η συνέχεια της δίκης ορίστηκε για την Τρίτη 25 Νοεμβρίου και ώρα 9.30 π.μ.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr