Ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γεώργιος Μανώλης, πραγματοποίησε συνάντηση με την Υφυπουργό Εσωτερικών, κα Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας και επικοινωνίας με την κεντρική διοίκηση για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν εκτενώς θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου που σχετίζονται με τον Δήμο Τεμπών, με κυριότερο το ζήτημα της υποστελέχωσης των δημοτικών υπηρεσιών. Ο Δήμαρχος έθεσε υπόψη της Υφυπουργού την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης του Δήμου με μόνιμο προσωπικό, καθώς οι ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών πρόσληψης.

Η κα Χαραλαμπογιάννη αναγνώρισε τη σοβαρότητα του ζητήματος και διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο εξετάζει τρόπους ουσιαστικής ενίσχυσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ανθρώπινο δυναμικό, δίνοντας προτεραιότητα σε δήμους που – όπως ο Δήμος Τεμπών – παρουσιάζουν έντονα λειτουργικά κενά.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γεώργιος Μανώλης ανέφερε:

«Η κάλυψη των κενών θέσεων προσωπικού αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την καθημερινή λειτουργία του Δήμου μας και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους δημότες. Η συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και η διάθεση της κας Χαραλαμπογιάννη να συνδράμει αποτελούν σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα αυτονόητα για τον Δήμο Τεμπών, με στόχο έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό δήμο προς όφελος των πολιτών.»