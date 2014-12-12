Συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζητούν τα μέλη του Δικτύου των Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών των Περιφερειών της χώρας που έχουν συσταθεί για την υλοποίηση του Προγράμματος «Απόλλων».

Μετά την Πανελλαδική Συνάντηση των Προέδρων των Ενεργειακών Κοινοτήτων των Περιφερειών της χώρας στην Λάρισα στις 20/6, σε διαδικτυακή σύσκεψη των Προέδρων των Ενεργειακών Κοινοτήτων του Δικτύου που πραγματοποιήθηκε σήμερα με πρωτοβουλία του Προέδρου της Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης Πολιτών Γ. Αναστασίου, αποφασίστηκε να ζητηθεί εντός του πρώτου δεκαήμερου του Οκτωβρίου το ραντεβού με τον Υπουργό Σ. Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Ν. Τσάφο, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα χρονοδιαγράμματα και όλες οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση του Προγράμματος «Απόλλων».

Συμφώνα με τις διαβεβαιώσεις που είχαν υπάρξει από πλευράς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Πανελλαδική Συνάντηση της Λάρισας, η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου διεμήνυσε, πως, θα στηρίξει και θα συνεχίσει την υλοποίηση του Προγράμματος «Απόλλων», το οποίο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο συμψηφισμού της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ, που θα μειώσει σημαντικά το ενεργειακό κόστος για τα ευάλωτα νοικοκυριά, τις Περιφέρειες, τους Δήμους, τις ΔΕΥΑ, τους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ που συμμετέχουν στις Ενεργειακές Κοινότητες. Στην εξέλιξη υλοποίησης του Προγράμματος αναμένονται στις αρχές του 2026 οι πρώτες συμβάσεις υλοποίησης του Υπουργείου με τους αναδόχους, η υλοποίηση των οποίων εκτιμάται πως θα συμβάλει ως πρόβλεψη, στην μείωση του ενεργειακού κόστους των Συνεταίρων των ενεργειακών Κοινοτήτων μέχρι της τάξης του 50%.

Στη διαδικτυακή συνάντηση συμμετείχαν:

Από την ΕΚΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας ο Πρόεδρος κ. Αναστασίου Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη).

Από την ΕΚΠ Περιφέρειας Κρήτης ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Καλογερής (Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων) και η κ. Μαρία Αποστολάκη (Σύμβουλος).

Από την ΕΚΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης: ο Πρόεδρος κ. Αργύρης Πατακάκης (Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας) και η κ. Δήμητρα Τσιμπιρίδου (νομική σύμβουλος).

Από την ΕΚΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: ο Πρόεδρος κ. Στυλιανός Μπλέτσας (Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος).

Από την ΕΚΠ Περιφέρειας Πελοπονήσσου: ο Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Αδαμόπουλος (Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας).

Από την ΕΚΠ Περιφέρειας Ηπείρου: ο Πρόεδρος κ. Βαγγέλης Σακκάς (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).

Από την ΕΚΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: ο Πρόεδρος κ. Ευστάθιος Αβραμίδης (Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος).

Από την ΕΚΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: ο Πρόεδρος κ. Χρήστος Ταξίδης (Περιφερειακός Σύμβουλος).

Από την ΕΚΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Παναγιωτίδης (Περιφερειακός Σύμβουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος για την Ενέργεια και τους Χρηματοοικονομικούς Μηχανισμούς).

Από την ΕΚΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: η κ. Στέλλα Ρουμπέτη (Νομική Σύμβουλος).

Από την ΕΚΠ Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων: ο Πρόεδρος κ. ΕυτύχηςΖουριδάκης (Αντιπεριφερειάρχης Βιομηχανίας, Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Τεχνικών Επαγγελμάτων).

Από την ΕΚΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου: ο Πρόεδρος κ. Ευστράτιος Ζαφείρης (Σύμβουλος Περιφερειάρχη).