Την υποψηφιότητα του για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας ανακοίνωσε ο κ. Στέλιος Καλογεράς.

Στη δήλωσή του, με αφορμή την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, αναφέρει:

"Το νέο δικαστικό έτος ξεκινά για μια ακόμη φορά πιο δυσοίωνο από το προηγούμενο.

Οι συνεχείς αλλαγές της νομοθεσίας με γνώμονα την επικοινωνιακή διαχείριση της επικαιρότητας (κάθε νέο έγκλημα που απασχολεί τη δημοσιότητα και μια καινούργια «αυστηροποίηση»), η ανάγκη να εφευρεθούν δήθεν μεταρρυθμίσεις προκειμένου να εκταμιευτούν χρήματα από το ταμείο ανάκαμψης, οι νέοι δικαστικοί χάρτες που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά με οικονομικά κριτήρια (της Παγκόσμιας Τράπεζας) αγνοώντας τις κοινωνικές και πραγματικές ανάγκες, οι άστοχες-ατυχείς παρεμβάσεις στο δικαστικό έργο και η διαρκής περιστολή των δικαιωμάτων των πολιτών, είναι λίγοι από τους παράγοντες που δημιουργούν ανασφάλεια δικαίου και κάνουν την καθημερινότητα των δικαστηρίων αφόρητη για τους πολίτες και βασανιστική για όλους τους παράγοντες της δικαιοσύνης, ιδίως για τους δικηγόρους.

Απέναντι σε αυτά, οι συνδικαλιστικές μας ηγεσίες αρκέστηκαν στους παλιούς κλασικούς δρόμους της επικοινωνιακής διαχείρισης και της διεκδίκησης με στρατηγική «δώστε και σε μας κάτι να παρουσιάσουμε».

Οι δικηγόροι Λάρισας έμειναν τραγικά μόνοι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στα δικαστήρια, στις υπηρεσίες και γενικά στους τόπους που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος υπό την παρούσα ηγεσία, απέτυχε να ανταποκριθεί έστω και στοιχειωδώς στις ανάγκες της καθημερινότητας των μελών του. Ακολούθησε φανατικά μοντέλο μονοπρόσωπης διοίκησης που απλά διαχειρίζεται άτολμα τα προβλήματα υπό το πρίσμα των δημοσίων σχέσεων και της τήρησης ίσων αποστάσεων.

Τα αντανακλαστικά του συλλόγου σε θέματα που απασχολούν έντονα την κοινωνία ήταν απελπιστικά αργά και οι περισσότερες παρεμβάσεις έγιναν κατόπιν εορτής, αφού η παρούσα ηγεσία αφενός μεν θεωρεί ως άνοιγμα στην κοινωνία τη συμμετοχή σε κοσμικές εκδηλώσεις και όχι τις άμεσες και καίριες- ουσιαστικές παρεμβάσεις, αφετέρου δε διότι μόνιμο άγχος της είναι η διατήρηση των καλών δημοσίων σχέσεων σε προσωπικό επίπεδο.

Στις 30 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Προέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Θα διεκδικήσουν επανεκλογή αυτοί που απέτυχαν. Πρόσωπα εκλεγμένα με υποσχέσεις, που ξέχασαν την επομένη της εκλογής τους.

Αυτοί που δεν διοίκησαν με θάρρος, δεν διεκδίκησαν με σθένος, δεν αντιμετώπισαν την απαξίωση του λειτουργήματός μας με την αποφασιστικότητα που αρμόζει στον πρώτο επιστημονικό σύλλογο.

Δεν έχει σημασία αν δικαιολογηθούν ότι δήθεν κάτι τους εμπόδισε ή ότι έκαναν εσφαλμένες ενέργειες ή ασυνείδητες παραλείψεις ή απέτυχαν να αντιδράσουν έγκαιρα και σωστά, σημασία έχει το οικτρό αποτέλεσμα, που μας έφερε σε ακόμη χειρότερη θέση από αυτήν που βρισκόμασταν.

Αποτελούν όμως ήδη παρελθόν. Τον προσεχή Νοέμβριο δεν κρίνεται το παρελθόν. Κρίνεται το μέλλον.

Προσηλωμένος στην αναγκαιότητα να αλλάξουν πράγματα και καταστάσεις, δηλώνω την πρόθεσή μου να είμαι υποψήφιος πρόεδρος.

Είμαι σχεδόν τριάντα έτη δικηγόρος. Ασκώ δυναμικά μαχόμενη δικηγορία. Βρίσκομαι καθημερινά στα δικαστήρια στο πλευρό των πολιτών. Δεν αρνήθηκα, ούτε κρύφτηκα ποτέ, όταν συνάδελφοι ζήτησαν να τους συμπαρασταθώ στο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν. Γνωρίζω τα προβλήματα επειδή τα ζω καθημερινά. Έχω την απαιτούμενη εμπειρία να διοικήσω τον σύλλογο, αφού έχω διατελέσει μέλος του Δ.Σ για δυο θητείες και Αντιπρόεδρος κατά την τρέχουσα τρίτη θητεία.

Δέσμευση μου είναι να είμαι πρόεδρος που διεκδικεί μεταρρυθμίσεις χωρίς κούφια λόγια και χωρίς φοβίες, πρόεδρος που αναδεικνύει το σύλλογο και όχι πρόεδρος που αναδεικνύεται μέσω του συλλόγου. Πρωταρχικός στόχος είναι να συμβάλω αποφασιστικά στην ανακοπή της αρνητικής τροχιάς που έχει πάρει η καθημερινή επαγγελματική ζωή των δικηγόρων της Λάρισας και να βρίσκομαι διαρκώς δίπλα τους τόσο στα μικρά καθημερινά, όσο και στα μεγάλα προβλήματα.

Καλώ τους συναδέλφους να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία."