Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροτικές εκτάσεις του Δήμου Κιλελέρ
Κιλελέρ | 08 Αυγ 2025, 20:10
Υπό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε υπολείμματα καλλιεργειών μεταξύ των κοινοτήτων Βούναινα- Συκεώνα- Μικρό βουνό του Δ. Κιλελέρ.
Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση. Επενέβησαν 50 πυροσβέστες με 11 υδροφόρα οχήματα. Στην μάχη ρίχτηκαν και 3 εναέρια μέσα.
Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία και γρήγορα επεκτάθηκε λόγω των δυνατών ανέμων, ενώ δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
