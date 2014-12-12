Την ανησυχία του για «την ανεπάρκεια της κυβέρνησης» στο σοβαρό πρόβλημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας όπου συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη, Δημήτρη Κουρέτα.

«Η σημερινή μας επίσκεψη στη Θεσσαλία και στον νομό Λαρίσης έχει αποκλειστικό αντικείμενο τη μεγάλη επέκταση και τη διασπορά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων», δήλωσε αρχικά ο κ. Φάμελλος, τονίζοντας πως «υπάρχει βάσιμη ανησυχία για την αμφισβήτηση της κτηνοτροφικής λειτουργίας σε όλη την Ελλάδα και τη μεγάλη επέκταση της ασθένειας, που δείχνει την αδυναμία της Πολιτείας και του σχεδίου της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε πως η «η απαίτησή μας είναι πρώτα απ’ όλα να μην υπάρχει έλλειμμα στην κτηνοτροφική λειτουργία. Άρα, η Πολιτεία οφείλει να επιταχύνει τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις που έχει στις αποζημιώσεις».

Και σημείωσε ότι πρέπει να υπάρξει «ένα οργανωμένο σχέδιο, το οποίο προφανώς δεν μπορεί να είναι δέκα ημερών, αλλά χρειάζεται μια σοβαρή παρέμβαση που να στηρίζεται στην επιστήμη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς κτηνιάτρους και ισχυρή στήριξη της βιοασφάλειας και όλων των εργαλείων που πρέπει να έχουν δίπλα τους οι κτηνοτρόφοι», εξήγησε, προσθέτοντας πως «σαφέστατα πρέπει να υπάρξουν μέτρα από τώρα, για να μην αμφισβητηθεί το κτηνοτροφικό κεφάλαιο της Ελλάδας».

Ο Σωκράτης Φάμελλος ενημερώνεται για τα προβλήματα της περιοχής ειδικά στο θέμα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα

«Έχουμε σοβαρή ανησυχία από την ανεπάρκεια που μέχρι στιγμής αποδεικνύεται ότι έχει η κυβέρνηση. Δεν θέλουμε να είναι εργαλεία ενός επικοινωνιακού σχεδίου όλα αυτά που ανακοινώνονται μέχρι στιγμής. Χωρίς να υπάρχει ισχυρή στήριξη, με διπλασιασμό των κτηνιάτρων και οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων, δεν μπορεί ένα τέτοιο σχέδιο να εφαρμοστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελλος.