Είναι σχεδόν βέβαιο πως οι τολμηρές σεξουαλικές φαντασιώσεις θα είναι και ανομολόγητες, ιδίως όταν σε πρωταγωνιστικό ρόλο βρεθούν πρώην, νυν, φίλοι, γνωστοί ή… άσπονδοι εχθροί. Ποιος άλλωστε μπορεί να αποκλείσει οποιαδήποτε πιθανότητα σε έναν κόσμο φανταστικό όπου οι κανόνες όπως και η λογική απουσιάζουν;

Οι φαντασιώσεις με άτομα που αντιπαθούμε δεν είναι σπάνιο φαινόμενο αλλά, σύμφωνα με έρευνα του Justin J. Lehmiller σε 4.175 ενήλικες Αμερικανούς, ένας περίπου στους τρεις (31%) έχει φαντασιωθεί κάποιον που μισεί έστω μια φορά, φαντασίωση με σταθερή συχνότητα για το 3%. Ο Δρ Lehmiller είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του Ιντιστούτου Kinsey, ένα ερευνητικό ίδρυμα για θέματα φύλου, σεξουαλικότητας και αναπαραγωγής που υπάγεται στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα, καθώς και διακεκριμένος sex educator. Στο βιβλίο του Tell Me What You Want όπου δημοσιεύονται τα σχετικά ευρήματα, σημειώνει επίσης ότι οι φαντασιώσεις με απεχθή πρόσωπα είναι συχνότερες σε άνδρες.

Σε άτομα που φαντασιώνονται καταστάσεις με BDSM [Bondage, Discipline/Dominance, Submission/Sadism και Masochism = Σκλαβιά και Πειθαρχία (B/D), Κυριαρχία και Υποταγή (D/S), Σαδισμός και Μαζοχισμός (S/M)] και κυρίως σαδομαζοχιστικές, η παρουσία εχθρικών προσώπων στις απόκρυφες ερωτικές τους σκέψεις τους είναι αρκετά συχνότερη. Όπως εξηγεί ο ειδικός, τους διεγείρει η ιδέα ότι έχουν το πάνω χέρι και επιβάλλονται στο αντικείμενο του μίσους και, αντιστρόφως, στην περίπτωση του μαζοχισμού, ότι αυτός που «σιχαίνονται» θα τους προκαλέσει πόνο. Βέβαια οι μαζοχιστικές περιπτώσεις ενδεχομένως να υποκρύπτουν και χαμηλή αυτοεκτίμηση, τη διάθεση αυτοτιμωρίας ή ακόμα και την πεποίθηση ότι δεν αξίζουν έναν/μία σύντροφο που θα τους αγαπά και θα τους σέβεται.

Ζήτημα προσωπικότητας;

Στο πλαίσιο της μελέτης του, ο Δρ Lehmiller αναζήτησε και ανέδειξε στοιχεία του χαρακτήρα που φαίνεται να σχετίζονται με τις ως άνω φαντασιώσεις, όπως η ενσυναίσθηση. Σε αντίθεση με όσους μπορούν να δώσουν χώρο στον άλλο, να κατανοήσουν τις ανάγκες και επιθυμίες του και στων οποίων τις φαντασιώσεις πρωταγωνιστούν νυν σύντροφοι και αγαπητά πρόσωπα, οι ομφαλοσκόποι θα φαντασιωθούν ανεπιθύματα πρόσωπα. Έτσι εξηγείται και η αριθμητική υπεροχή των ανδρών στην έρευνα, αφού πλήθος ερευνών καταλήγουν πως η ενσυναίσθηση αποτελεί γυναικείο κυρίως γνώρισμα.