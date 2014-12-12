Φαρμακεία 01/10/2025
Φαρμακεία | 01 Οκτ 2025, 06:58
(8πμ-11μμ):
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Παναγούλη 18 (πλησίον πλατείας Ταχυδρομείου) τηλ. 2410256919
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δευκαλίωνος 9 (έναντι Μεγάρου Δικηγόρων) τηλ. 2410536559
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΤΙΜ. ΚΡΑΣΙΜΗΡΑ Ελευθερίας 7Α & Παπαζαχαρίου – Φιλιππούπολη (Πίσω από την Πυροσβεστική) τηλ. 2410617105
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΑΝΘΗ Νικηταρά & Στρ. Φράγκου γωνία τηλ. 2416007855
Σ.Φ. ΑΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ–ΑΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ Σωκράτους 39 (Ν. Σμύρνη) τηλ. 2410282270
ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ηρ. Πολυτεχνείου & 28ης Οκτωβρίου τηλ. 2410283403
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βενιζέλου 39 τηλ. 2410535412
