Φαρμακεία 02/10/2025
Φαρμακεία | 02 Οκτ 2025, 06:58
(8πμ-11μμ):
ΚΑΤΣΙΑΦΥΛΛΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ Παπαναστασίου & Ηπείρου γωνία τηλ. 2410621965
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φαρσάλων 104 (έναντι Εργατικών Κατοικιών) τηλ. 2410617160
ΚΥΡΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΕ 23ης Οκτωβρίου 44 (έναντι Αγίου Κων/νου) τηλ. 2410233228
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ηρ. Πολυτεχνείου 236 & Αυξεντίου (πλησίον πλατείας ΑΤΑ) τηλ. 2410533929
ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Ηρ. Πολυτεχνείου 45Α – Ανθ. Γαζή (γωνία, έναντι ΚΤΕΛ Τρικάλων) τηλ. 2410622266
Σ.Φ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡ. & ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ε. Παπακυριαζή 3 (έναντι Στρατιωτικού Πρατηρίου) τηλ. 2410287263
ΣΗΛΥΒΡΙΔΗΣ Μ. ΧΑΡΗΣ Βενιζέλου 28 τηλ. 2410539325
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΜΗΤΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Κραννώνος 5 (Έξι Δρόμοι) τηλ. 2410289401
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.