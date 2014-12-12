Φαρμακεία 03/09/2025
Φαρμακεία | 03 Σεπ 2025, 06:27
(8πμ-11μμ):
ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΗ Ιωαννίνων 94 (δίπλα στην Πυροσβεστική, απέναντι από την Αγ. Τριάδα) τηλ. 2410618418
ΜΗΤΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Κραννώνος 5 (Έξι Δρόμοι) τηλ. 2410289401
Σ.Φ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΚΟΤΗ – ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΟΕ Μανδηλαρά 49 & 28ης Οκτωβρίου τηλ. 2410281249
Σ.Φ. ΜΠΕΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ – ΜΠΕΗ ΣΤ. Κομοτηνής 24 & Ηγουμενίτσης (Χαραυγή, κοντά στην πλατεία) τηλ. 2410286636
Σ.Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Β. & ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χ. Κύπρου 64 (κεντρική πλατεία) τηλ. 2410549444
Σ.Φ. ΣΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΥΡΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΟΕ 23ης Οκτωβρίου 102 πλησίον Γ. Σεφέρη τηλ. 2410235977
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κουμουνδούρου 22 τηλ. 2410535514
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
Σ.Φ. ΣΤΟΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ & ΣΤΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΟΕ 25ης Μαρτίου 7 – πλησίον 31ης Αυγούστου (περιοχή Νοσοκομείου) τηλ. 2410554147
