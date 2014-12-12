Φαρμακεία 04/09/2025
Φαρμακεία | 04 Σεπ 2025, 06:32
(8πμ-11μμ):
ΓΑΤΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Αλ. Παναγούλη & Παπακυριαζή (πλατεία Ταχυδρομείου) τηλ. 2410287253
ΚΑΡΟΖΟΥ ΕΦΗ Καρδίτσης 131 (πλησίον Γηροκομείου) τηλ. 2410626612
ΜΑΚΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Φιλελλήνων 80 & Γεωργιάδου τηλ. 2410252988
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λεωφόρος Καραμανλή & Ακαρνανίας τηλ. 2410972209
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Παπαναστασίου 94 (πλησίον Αγίου Νικολάου) τηλ. 2413020559
Σ.Φ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΜΗΛΙΩΝΗ Θ. Υψηλάντου 19-23 (πλησίον Μανδηλαρά) τηλ. 2410550350
Σ.Φ. ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ Μ. & ΕΞΑΡΧΟΥ Μ. Ασκληπιού 48 (έναντι παλαιού ΙΚΑ) τηλ. 2410625172
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΝΤΖΟΥΛΗ ΠΑΥΛΟΥ Μ. Αλεξάνδρου 7 τηλ. 2410254391
