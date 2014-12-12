Φαρμακεία 06/11/2025
Φαρμακεία | 06 Νοε 2025, 07:14
(8πμ-11μμ):
ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρόκλου 15 (πλησίον Μεραρχίας) τηλ. 2410250292
ΜΗΤΣΟΚΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Καραθάνου 48 τηλ. 2410255157
ΜΠΟΥΤΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 23ης Οκτωβρίου & Κίρκης 39 (Αγ. Κων/νος) τηλ. 2411103600
ΠΑΠΑΤΟΛΙΑ Γ. ΕΥΗ Χατζημιχάλη 50 (πλησίον πλατείας Φιλιππούπολης) τηλ. 2410611760
ΠΟΛΙΤΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μανωλάκη 8 & Ηφαίστου τηλ. 2410252471
Σ.Φ. ΝΑΣΙΑΡΑ-ΓΚΟΒΑΡΗ Ι. & ΓΚΟΒΑΡΗ Σ. Κύπρου 2 & Ογλ (Νέα Αγορά) τηλ. 2410237810
ΤΖΑΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Δήμητρας 23 τηλ. 2410258215
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΓΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μανδηλαρά 13 τηλ. 2410623196
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.