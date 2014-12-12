Φαρμακεία 10/10/2025
Φαρμακεία | 10 Οκτ 2025, 06:56
(8πμ-11μμ):
ΓΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μανδηλαρά 13 τηλ. 2410623196
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ερ. Σταυρού 30 (πύλη Παλιού Νοσοκομείου) τηλ. 2410257282
ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Αβδήρων 44 (Άγιος Θωμάς, δίπλα στο δημοτικό σχολείο) τηλ. 2410620128
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ηρ. Πολυτεχνείου 157-159 & Υψηλάντου τηλ. 2410550948
ΜΗΝΑ ΧΡΥΣΑ Βόλου 142 (200μ. από το οικογενειακό κέντρο ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ) τηλ. 2410571035
Σ.Φ. ΤΡΑΧΑΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΟΕ Παλαμά & Νεοφύτου 9 τηλ. 2410252531
ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ Μανωλάκη 1 & Κύπρου γωνία (δίπλα στην Τράπεζα της Ελλάδος) τηλ. 2410252010
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
Σ.Φ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡ. & ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ε. Παπακυριαζή 3 (έναντι Στρατιωτικού Πρατηρίου) τηλ. 2410287263
