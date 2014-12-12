Φαρμακεία 10/11/2025
Φαρμακεία | 10 Νοε 2025, 07:09
(8πμ-11μμ):
ΖΑΓΚΛΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δημοσθένους 29 (Νέα Σμύρνη) τηλ. 2410281083
ΖΗΝΟΥΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. Σεφέρη 154Α & 23ης Οκτωβρίου (πρώην Γεωργίου Α’, έναντι πρώην κιν/φου ΑΚΡΟΠΟΛ) τηλ. 2410554460
ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Παναγούλη & Μανδηλαρά γωνία 2410626111
ΝΤΑΜΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Γρ. Λαμπράκη 31 τηλ. 2410253535
ΤΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ Νικηταρά 3 τηλ. 2410288022
ΦΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λευκωσίας 12 (πλατεία Αβέρωφ-πλησίον Φαρσάλων) τηλ. 2410660882
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΜΑΝΗ ΧΑΪΔΩ 23ης Οκτωβρίου 40 (παραπλεύρως ξενοδοχείου “ΔΙΟΝΥΣΟΣ”) τηλ. 2410552426
