Φαρμακεία 11/09/2025
Φαρμακεία | 11 Σεπ 2025, 07:02
(8πμ-11μμ):
ΔΟΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ Αλμυρού & Λεπτοκαρυάς, Αμπελόκηποι (Ταμπάκικα) τηλ. 2410539843
ΜΠΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ Μανδηλαρά 14 τηλ. 2410626916
ΝΤΟΥΡΑΪ ΣΤΕΛΛΑ Τσακάλωφ 6 τηλ. 2410289764
ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ E.E. Κύπρου 63 (παραπλεύρως γωνία & Κύπρου και Ρούσβελτ) τηλ. 2410251375
Σ.Φ. ΜΠΕΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ – ΜΠΕΗ ΣΤ. Κομοτηνής 24 & Ηγουμενίτσης (Χαραυγή, κοντά στην πλατεία) τηλ. 2410286636
Σ.Φ. ΟΘΩΝ Ι. & ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗ Π. Αλ. Παναγούλη & Ηπείρου γωνία (παραπλεύρως ΙΚΑ) τηλ. 2410233313
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιάσονος 36 (μεταξύ των οδών Τσιμισκή & Οικονόμου εξ Οικονόμων) τηλ. 2410579583
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.