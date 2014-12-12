(8πμ-11μμ):

ΔΟΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ Αλμυρού & Λεπτοκαρυάς, Αμπελόκηποι (Ταμπάκικα) τηλ. 2410539843

ΜΠΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ Μανδηλαρά 14 τηλ. 2410626916

ΝΤΟΥΡΑΪ ΣΤΕΛΛΑ Τσακάλωφ 6 τηλ. 2410289764

ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ E.E. Κύπρου 63 (παραπλεύρως γωνία & Κύπρου και Ρούσβελτ) τηλ. 2410251375

Σ.Φ. ΜΠΕΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ – ΜΠΕΗ ΣΤ. Κομοτηνής 24 & Ηγουμενίτσης (Χαραυγή, κοντά στην πλατεία) τηλ. 2410286636

Σ.Φ. ΟΘΩΝ Ι. & ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗ Π. Αλ. Παναγούλη & Ηπείρου γωνία (παραπλεύρως ΙΚΑ) τηλ. 2410233313

Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):

ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιάσονος 36 (μεταξύ των οδών Τσιμισκή & Οικονόμου εξ Οικονόμων) τηλ. 2410579583