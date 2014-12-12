Φαρμακεία 12/11/2025
Φαρμακεία | 12 Νοε 2025, 07:06
(8πμ-11μμ):
ΓΙΩΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ηπείρου 8 & Σμολένσκυ (κοντά στο στρατιωτικό Νοσοκομείο) τηλ. 2410625700
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ Φαρσάλων 89 (πλησίον Στρατοπέδου Μπουγά) τηλ. 2410239560
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βενιζέλου 15 τηλ. 2410253509
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ρούσβελτ 73 τηλ. 2410625232
Σ.Φ. ΤΡΑΧΑΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΟΕ Παλαμά & Νεοφύτου 9 τηλ. 2410252531
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΜΗΤΣΟΚΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Καραθάνου 48 τηλ. 2410255157
