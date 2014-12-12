Φαρμακεία 15/10/2025
Φαρμακεία | 15 Οκτ 2025, 06:58
(8πμ-11μμ):
ΝΑΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 23ης Οκτωβρίου 28 & Λ. Κατσώνη τηλ. 2410236888
ΠΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρούσβελτ & Ηπείρου (Τρίγωνη πλατεία, κοντά στο ΙΚΑ) τηλ. 2410621669
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βενιζέλου 39 τηλ. 2410535412
ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρούσβελτ 42-Κωλέττη (γωνία, απέναντι από το Χατζηγιάννειο) τηλ. 2410619991
Σ.Φ. ΔΑΣΤΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΔΑΣΤΑΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κουμουνδούρου 76 & Καραθάνου γωνία τηλ. 2410536075
Σ.Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Β. & ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χ. Κύπρου 64 (κεντρική πλατεία) τηλ. 2410549444
ΤΑΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αλ. Παναγούλη 31 & Κοραή (γωνία) τηλ. 2410236355
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΜΠΟΥΤΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 23ης Οκτωβρίου & Κίρκης 39 (Αγ. Κων/νος) τηλ. 2411103600
