Φαρμακεία 16/09/2025
(8πμ-11μμ):
ΓΚΕΚΑ ΜΥΡΤΩ Παναγούλη 60-62 (πλησίον Οικονόμου εξ Οικονόμων) τηλ. 2410288551
ΜΠΑΡΔΑΝΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Μανουσάκη 21 & Βλαχάβα (πλησίον Ι.Ν. Αγ. Χαραλάμπους, συνοικία Ιπποκράτους) τηλ. 2410531160
ΠΟΛΥΖΩΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ Αργυρακούλη 75Α τηλ. 2410670750
Σ.Φ. ΑΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ–ΑΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ Σωκράτους 39 (Ν. Σμύρνη) τηλ. 2410282270
ΤΣΙΤΣΙΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ολύμπου 37 τηλ. 2410255455
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΝΤΖΟΥΛΗ ΠΑΥΛΟΥ Μ. Αλεξάνδρου 7 τηλ. 2410254391
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γρηγορίου Ε’ 13 (απέναντι από παλαιά Τροχαία) τηλ. 2410618533
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βενιζέλου 39 τηλ. 2410535412
