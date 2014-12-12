Φαρμακεία 19/09/2025
Φαρμακεία | 19 Σεπ 2025, 06:53
(8πμ-11μμ):
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Αγ. Χαραλάμπους 9 (μετά τη γέφυρα Αλκαζάρ) τηλ. 2410533059
ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χρυστοστόμου & Ζωοδόχου Πηγής 23 (απέναντι από την Παναγία) τηλ. 2410254714
Σ.Φ. ΚΑΜΠΕΛΗΣ ΗΛ. & ΚΟΕΝ ΡΑΣ. Ανθ. Γαζή 1 & Κύπρου (γωνία, πλατεία Εβραίων Μαρτύρων) τηλ. 2410535260
Σ.Φ. ΠΩΛΙΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡ. – ΜΙΖΙΟΣ Ζ. 31ης Αυγούστου 7 (δρόμος για το Νοσοκομείο) τηλ. 2410535707
Σ.Φ. ΣΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΥΡΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΟΕ 23ης Οκτωβρίου 102 πλησίον Γ. Σεφέρη τηλ. 2410235977
Σ.Φ. ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ Μ. & ΕΞΑΡΧΟΥ Μ. Ασκληπιού 48 (έναντι παλαιού ΙΚΑ) τηλ. 2410625172
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ E.E. Κύπρου 63 (παραπλεύρως γωνία & Κύπρου και Ρούσβελτ) τηλ. 2410251375
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.