Φαρμακεία 23/09/2025
Φαρμακεία | 23 Σεπ 2025, 06:51
(8πμ-11μμ):
ΓΙΩΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ηπείρου 8 & Σμολένσκυ (κοντά στο στρατιωτικό Νοσοκομείο) τηλ. 2410625700
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ Φαρσάλων 89 (πλησίον Στρατοπέδου Μπουγά) τηλ. 2410239560
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βενιζέλου 15 τηλ. 2410253509
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΙΝΑ Παπακυριαζή 53 & Διογένους (γωνία, έναντι Ευαγγελισμού) τηλ. 240255542
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ρούσβελτ 73 τηλ. 2410625232
Σ.Φ. ΤΡΑΧΑΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΟΕ Παλαμά & Νεοφύτου 9 τηλ. 2410252531
ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υψηλάντου 2 (πλατεία Εθνικής αντιστάσεως, Αγ. Κων/νος) τηλ. 2410236566
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βενιζέλου 39 τηλ. 2410535412
