Φαρμακεία 24/09/2025
Φαρμακεία | 24 Σεπ 2025, 06:54
(8πμ-11μμ):
ΚΑΛΜΠΟΚΙΝΗΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 23ης Οκτωβρίου 24-26 τηλ. 2410288488
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ Θουκυδίδου 1 & Παλαιστίνης (Έξι Δρόμοι) τηλ. 2410535931
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε. ΜΑΡΙΑ Κουμουνδούρου 1 & Μ. Αλεξάνδρου τηλ. 2410250554
ΜΠΟΥΤΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κουντουριώτου 10 & Πλαπούτα γωνία (πλατεία Λιβαδακίου) τηλ. 2410623049
Σ.Φ. ΓΑΪΤΑΝΗ ΣΤ. – ΓΑΪΤΑΝΗ ΓΛ. Αλ. Παναγούλη 91 (πλησίον Σ/Μ Σκλαβενίτης) τηλ. 2410286122
Σ.Φ. ΜΠΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΜΠΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΟΕ Ίωνος Δραγούμη 10-Κεντρική πλατεία (κάθετος στην Παπαναστασίου στο δημαρχείο) τηλ. 2410258114
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Μ. Αλεξάνδρου 2 (απέναντι από το Δικαστικό) τηλ. 2410534461
