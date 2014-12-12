Φαρμακεία 24/10/2025
Φαρμακεία | 24 Οκτ 2025, 07:03
(8πμ-11μμ):
ΓΑΤΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Αλ. Παναγούλη & Παπακυριαζή (πλατεία Ταχυδρομείου) τηλ. 2410287253
ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρόκλου 15 (πλησίον Μεραρχίας) τηλ. 2410250292
ΚΑΡΟΖΟΥ ΕΦΗ Καρδίτσης 131 (πλησίον Γηροκομείου) τηλ. 2410626612
ΜΑΚΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Φιλελλήνων 80 & Γεωργιάδου τηλ. 2410252988
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λεωφόρος Καραμανλή & Ακαρνανίας τηλ. 2410972209
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Παπαναστασίου 94 (πλησίον Αγίου Νικολάου) τηλ. 2413020559
Σ.Φ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΜΗΛΙΩΝΗ Θ. Υψηλάντου 19-23 (πλησίον Μανδηλαρά) τηλ. 2410550350
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ Θουκυδίδου 1 & Παλαιστίνης (Έξι Δρόμοι) τηλ. 2410535931
