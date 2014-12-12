Φαρμακεία 25/09/2025
Φαρμακεία | 25 Σεπ 2025, 06:49
(8πμ-11μμ):
ΜΠΕΓΑΣ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ Λαγού 41 τηλ. 2410614460
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ Ι. Φαρσάλων 199 τηλ. 2410620114
Σ.Φ. ΟΘΩΝ Ι. & ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗ Π. Αλ. Παναγούλη & Ηπείρου γωνία (παραπλεύρως ΙΚΑ) τηλ. 2410233313
Σ.Φ. ΣΤΟΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ & ΣΤΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΟΕ 25ης Μαρτίου 7 – πλησίον 31ης Αυγούστου (περιοχή Νοσοκομείου) τηλ. 2410554147
Σ.Φ. ΧΑΤΖΗΠΡΙΜΟΥ ΑΙΚ. & ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΘ. Γεωργιάδου 55 (ΚΤΕΛ Λάρισας) τηλ. 2410257150
ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι. Δραγούμη 6 (έναντι Δημαρχείου) τηλ. 2410532451
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βενιζέλου 39 τηλ. 2410535412
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.