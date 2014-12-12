Φαρμακεία 27/08/2025
Φαρμακεία | 27 Αυγ 2025, 06:24
(8πμ-11μμ):
ΓΑΤΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ Παπαναστασίου 59 τηλ. 2410534780
ΖΑΓΚΛΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δημοσθένους 29 (Νέα Σμύρνη) τηλ. 2410281083
ΖΗΝΟΥΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. Σεφέρη 154Α & 23ης Οκτωβρίου (πρώην Γεωργίου Α’, έναντι πρώην κιν/φου ΑΚΡΟΠΟΛ) τηλ. 2410554460
ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Παναγούλη & Μανδηλαρά γωνία 2410626111
ΤΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ Νικηταρά 3 τηλ. 2410288022
ΦΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λευκωσίας 12 (πλατεία Αβέρωφ-πλησίον Φαρσάλων) τηλ. 2410660882
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΤΗΝΕΛΛΗ ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ Παπαναστασίου 121 (πλησίον Κτηνιατρείου) τηλ. 2410626223
