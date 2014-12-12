(8πμ-11μμ):

ΚΑΤΣΙΑΦΥΛΛΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ Παπαναστασίου & Ηπείρου γωνία τηλ. 2410621965

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αγιάς 83 (δίπλα στην πύλη ΑΤΑ) 2410232050

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φαρσάλων 104 (έναντι Εργατικών Κατοικιών) τηλ. 2410617160

ΚΥΡΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 23ης Οκτωβρίου 44 (έναντι Αγίου Κων/νου) τηλ. 2410233228

ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Ηρ. Πολυτεχνείου 45Α – Ανθ. Γαζή (γωνία, έναντι ΚΤΕΛ Τρικάλων) τηλ. 2410622266

Σ.Φ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡ. & ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ε. Παπακυριαζή 3 (έναντι Στρατιωτικού Πρατηρίου) τηλ. 2410287263

ΣΗΛΥΒΡΙΔΗΣ Μ. ΧΑΡΗΣ Βενιζέλου 28 τηλ. 2410539325

Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):

ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ E.E. Κύπρου 63 (παραπλεύρως γωνία & Κύπρου και Ρούσβελτ) τηλ. 2410251375