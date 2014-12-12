(8πμ-11μμ):

ΓΙΩΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ηπείρου 8 & Σμολένσκυ (κοντά στο στρατιωτικό Νοσοκομείο) τηλ. 2410625700

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ Φαρσάλων 89 (πλησίον Στρατοπέδου Μπουγά) τηλ. 2410239560

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βενιζέλου 15 τηλ. 2410253509

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ρούσβελτ 73 τηλ. 2410625232

Σ.Φ. ΤΡΑΧΑΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΟΕ Παλαμά & Νεοφύτου 9 τηλ. 2410252531

ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υψηλάντου 2 (πλατεία Εθνικής αντιστάσεως, Αγ. Κων/νος) τηλ. 2410236566

Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):

ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρόκλου 15 (πλησίον Μεραρχίας) τηλ. 2410250292