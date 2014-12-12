Φαρμακεία 29/10/2025
Φαρμακεία | 29 Οκτ 2025, 07:01
(8πμ-11μμ):
ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παναγούλη 6 τηλ. 2410280337
ΜΑΝΗ ΧΑΪΔΩ 23ης Οκτωβρίου 40 (παραπλεύρως ξενοδοχείου “ΔΙΟΝΥΣΟΣ”) τηλ. 2410552426
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγιάς & Σεφέρη 55 γωνία τηλ. 2410280613
Σ.Φ. ΔΑΣΤΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΔΑΣΤΑΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κουμουνδούρου 76 & Καραθάνου γωνία τηλ. 2410536075
Σ.Φ. ΜΠΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΜΠΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΟΕ Ίωνος Δραγούμη 10-Κεντρική πλατεία (κάθετος στην Παπαναστασίου στο δημαρχείο) τηλ. 2410258114
Σ.Φ. ΧΑΤΖΗΠΡΙΜΟΥ ΑΙΚ. & ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΘ. Γεωργιάδου 55 (ΚΤΕΛ Λάρισας) τηλ. 2410257150
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΖΩΗ 23ης Οκτωβρίου 51 τηλ. 2410281830
