Φαρμακεία 3/11/2025
Φαρμακεία | 03 Νοε 2025, 07:05
(8πμ-11μμ):
ΒΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ Νικηταρά 33 (κοντά στο Υποθηκοφυλακείο) τηλ. 2410289611
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ασκληπιού 34 (έναντι ΙΚΑ) τηλ. 2410259776
ΚΑΦΦΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Παλαμά 1 & Παναγούλη (γωνία) τηλ. 2410287824
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ηρ. Πολυτεχνείου 236 & Αυξεντίου (πλησίον πλατείας ΑΤΑ) τηλ. 2410533929
ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΩ Νικηφόρου Φωκά 1 τηλ. 2410238822
Σ.Φ. ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΦΕΣΛΙΚΙΔΗΣ Θ. Καραολή & Δημητρίου 31 τηλ. 2410613798
ΤΗΝΕΛΛΗ ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ Παπαναστασίου 121 (πλησίον Κτηνιατρείου) τηλ. 2410626223
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31ης Αυγούστου 10& Ογλ (πλατεία Αγ. Βελησσαρίου) τηλ. 2410288078
