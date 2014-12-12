(8πμ-11μμ):

ΒΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ Νικηταρά 33 (κοντά στο Υποθηκοφυλακείο) τηλ. 2410289611

ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ασκληπιού 34 (έναντι ΙΚΑ) τηλ. 2410259776

ΚΑΦΦΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Παλαμά 1 & Παναγούλη (γωνία) τηλ. 2410287824

ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ηρ. Πολυτεχνείου 236 & Αυξεντίου (πλησίον πλατείας ΑΤΑ) τηλ. 2410533929

ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΩ Νικηφόρου Φωκά 1 τηλ. 2410238822

Σ.Φ. ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΦΕΣΛΙΚΙΔΗΣ Θ. Καραολή & Δημητρίου 31 τηλ. 2410613798

ΤΗΝΕΛΛΗ ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ Παπαναστασίου 121 (πλησίον Κτηνιατρείου) τηλ. 2410626223

Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):

ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31ης Αυγούστου 10& Ογλ (πλατεία Αγ. Βελησσαρίου) τηλ. 2410288078