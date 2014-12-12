Φαρμακεία 30/09/2025
Φαρμακεία | 30 Σεπ 2025, 06:59
(8πμ-11μμ):
ΔΑΛΙΑΝΑΣ ΘΑΝΟΣ 31ης Αυγούστου 27 (Γενικό Νοσοκομείο, έναντι 6ου Δ.Σχολείου) τηλ. 2410534888
ΘΑΝΑΚΟΥ ΒΙΒΗ Σίφνου 63 (κοντά στον Προφήτη Ηλία) τηλ. 2410614574
ΚΥΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κύπρου 43 & Ασκληπιού (γωνία) τηλ. 2410533910
ΜΠΕΓΑ ΕΣΤΕΡ Βόλου 79 (απέναντι από ταβέρνα ΝΙΑΚΑΣ) τηλ. 2410236750
Σ.Φ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΚΟΤΗ – ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΟΕ Μανδηλαρά 49 & 28ης Οκτωβρίου τηλ. 2410281249
Σ.Φ. ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΦΕΣΛΙΚΙΔΗΣ Θ. Καραολή & Δημητρίου 31 τηλ. 2410613798
ΤΖΕΛΛΟΥ ΚΕΡΥ Ανθίμου Γαζή 10 (πλησίον πλατείας Εβραίων) τηλ. 2410535973
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΓΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μανδηλαρά 13 τηλ. 2410623196
