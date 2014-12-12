Φαρμακεία 31/10/2025
Φαρμακεία | 31 Οκτ 2025, 07:05
(8πμ-11μμ):
ΔΟΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ Αλμυρού & Λεπτοκαρυάς, Αμπελόκηποι (Ταμπάκικα) τηλ. 2410539843
ΜΠΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ Μανδηλαρά 14 τηλ. 2410626916
ΝΤΟΥΡΑΪ ΣΤΕΛΛΑ Τσακάλωφ 6 τηλ. 2410289764
ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ E.E. Κύπρου 63 (παραπλεύρως γωνία & Κύπρου και Ρούσβελτ) τηλ. 2410251375
Σ.Φ. ΜΠΕΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ – ΜΠΕΗ ΣΤ. Κομοτηνής 24 & Ηγουμενίτσης (Χαραυγή, κοντά στην πλατεία) τηλ. 2410286636
Σ.Φ. ΟΘΩΝ Ι. & ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗ Π. Αλ. Παναγούλη & Ηπείρου γωνία (παραπλεύρως ΙΚΑ) τηλ. 2410233313
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
Σ.Φ. ΛΕΓΟΣ Φ. & ΛΕΓΟΥ Ε. Ασκληπιού 26 τηλ. 2410535620
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.