Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας (Ν.Π.Δ.Δ.) “ενημερώνει το κοινό ότι έχει εντοπιστεί ιστοσελίδα με την ονομασία LIKE PHARMA SEE, η οποία παρανόμως πωλεί φάρμακα διαφόρων θεραπευτικών κατηγοριών μέσω διαδικτύου, ισχυριζόμενη ότι τα εισάγει από χώρες του εξωτερικού.

Η εν λόγω ιστοσελίδα δεν διαθέτει φυσική έδρα στην Ελλάδα, δεν έχει άδεια φαρμακείου και δεν απασχολεί φαρμακοποιούς. Επιπλέον, παρέχει παραπλανητικές πληροφορίες και τηλέφωνα επικοινωνίας που αντιστοιχούν σε τρίτες χώρες, γεγονός που ενισχύει τις ενδείξεις πως πρόκειται για απάτη με στόχο την εξαπάτηση πολιτών και ασθενών.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η πώληση φαρμάκων επιτρέπεται μόνο διά χειρός αδειούχου φαρμακοποιού στο χώρο των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων.

Κάθε μορφή διαδικτυακής πώλησης φαρμάκων είναι παράνομη και επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.

Η προμήθεια φαρμάκων από μη εγκεκριμένες ιστοσελίδες μπορεί να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, καθώς τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να είναι:

πλαστά ή ακατάλληλα,

να περιέχουν διαφορετικές δραστικές ουσίες,

να μην έχουν τη σωστή δοσολογία ή συνθήκες φύλαξης,

ή ακόμη και να είναι εντελώς αδρανή ή τοξικά.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας έχει ήδη ενημερώσει επισήμως:

τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο,

τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, και

τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ),

ζητώντας την άμεση παρέμβασή τους για τον εντοπισμό και τη δίωξη των υπευθύνων, καθώς και για την ενημέρωση του κοινού.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας καλεί τους πολίτες:

Να μην προμηθεύονται φάρμακα από ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops)

Να εμπιστεύονται μόνο τα νόμιμα φαρμακεία και τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι εγγυώνται την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων.

Να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές (ΕΟΦ, Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Φαρμακευτικούς Συλλόγους) σε περίπτωση που εντοπίσουν ύποπτες ιστοσελίδες ή παραπλανητικές διαφημίσεις.

Η προστασία της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των ασθενών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, ο οποίος θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την υπόθεση και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την εξάλειψη τέτοιων επικίνδυνων φαινομένων”.