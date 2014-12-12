Φάρσαλα: Διπλός εορτασμός για την Κοίμηση της Θεοτόκου και την απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρκους
Φάρσαλα | 11 Αυγ 2025, 10:46
Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα θα τιμήσει και φέτος ο Δήμος Φαρσάλων τον διπλό εορτασμό της θρησκευτικής εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και της απελευθέρωσης της πόλης των Φαρσάλων από τον τουρκικό ζυγό (15-8-1881).
Το πρόγραμμα των διήμερων εκδηλώσεων έχει ως εξής:
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025
19:30: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και τα Εγκώμια του Επιταφίου της Παναγίας.
20:45: Προσέλευση Επισήμων στον Ιερό Ναό.
21:15: Περιφορά του Επιταφίου της Παναγίας σε οδούς της ενορίας. Εν συνεχεία, επιστροφή του Επιταφίου στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού, Αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα.
23:00: Νυκτερινή Κατανυκτική Θεία Λειτουργία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025
07:00: Έναρξη Όρθρου – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτh Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεου
10:00: Προσέλευση Επισήμων στον Ιερό Ναό.
10:15: Επίσημη Δοξολογία.
• Εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από τον εκπαιδευτικό του 3ου Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων, κ. Μπακαλόπουλο .
• Συγκέντρωση στην Πλατεία «15ης Αυγούστου» (παραπλεύρως του Ι.Ν), όπου θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση, παρουσία των Τοπικών Αρχών και θα κατατεθούν στεφάνια.
19:30: Υποστολή Σημαίας.