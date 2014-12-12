Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα θα τιμήσει και φέτος ο Δήμος Φαρσάλων τον διπλό εορτασμό της θρησκευτικής εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και της απελευθέρωσης της πόλης των Φαρσάλων από τον τουρκικό ζυγό (15-8-1881).

Το πρόγραμμα των διήμερων εκδηλώσεων έχει ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

19:30: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και τα Εγκώμια του Επιταφίου της Παναγίας.

20:45: Προσέλευση Επισήμων στον Ιερό Ναό.

21:15: Περιφορά του Επιταφίου της Παναγίας σε οδούς της ενορίας. Εν συνεχεία, επιστροφή του Επιταφίου στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού, Αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα.

23:00: Νυκτερινή Κατανυκτική Θεία Λειτουργία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

07:00: Έναρξη Όρθρου – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτh Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεου

10:00: Προσέλευση Επισήμων στον Ιερό Ναό.

10:15: Επίσημη Δοξολογία.

• Εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από τον εκπαιδευτικό του 3ου Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων, κ. Μπακαλόπουλο .

• Συγκέντρωση στην Πλατεία «15ης Αυγούστου» (παραπλεύρως του Ι.Ν), όπου θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση, παρουσία των Τοπικών Αρχών και θα κατατεθούν στεφάνια.

19:30: Υποστολή Σημαίας.