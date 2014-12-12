Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εντάσσεται στο «Ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών Α) Υποδομών ΟΤΑΑ 2021-2025» η Πράξη «Αποκατάσταση ζημιών στο αγροτικό δίκτυο από τις πλημμύρες τον Σεπτέμβριο 2023 στον Δήμο Φαρσάλων».

Η ένταξη, εξασφαλίζει συνολική δημόσια δαπάνη 1.500.000,00 € για τον Δήμο Φαρσάλων και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκάλεσε η θεομηνία «Daniel» το 2023. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Το αντικείμενο και ο στόχος

Η πράξη εστιάζει στην εκτεταμένη αποκατάσταση του αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου Φαρσάλων, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές, μαζί με το οδικό δίκτυο και τις υποδομές άρδευσης και ύδρευσης.

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 («Αποκατάσταση ζημιών στο αγροτικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου Φαρσάλων»), προβλέπονται εργασίες που περιλαμβάνουν:

● Αποκατάσταση οδικού δικτύου συνολικού μήκους 32.256,47 μέτρων.

● Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m.

● Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.

● Ασφαλτική προεπάλειψη.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται έως το 2027.

ifarsala.gr