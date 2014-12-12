Υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου και του αναδόχου του έργου, που προέκυψε μέσα από διαγωνιστική διαδικασία, για τον εκσυγχρονισμό της παιδικής χαράς επί της οδού Καναδά, στα Φάρσαλα.

Το έργο περιλαμβάνει μια σειρά σημαντικών παρεμβάσεων που θα αναβαθμίσουν τόσο τη λειτουργικότητα όσο και την αισθητική του χώρου. Μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση των υφιστάμενων οργάνων και του αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων), τα οποία θα μεταφερθούν προσεκτικά, ώστε κάποια από αυτά να επανατοποθετηθούν. Παράλληλα, θα αποξηλωθούν κιγκλιδώματα για τη δημιουργία νέας εισόδου στη νοτιοανατολική γωνία της παιδικής χαράς, η οποία θα εξυπηρετεί και ράμπα ΑμεΑ.

Επιπλέον, θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση νέων οργάνων παιδικής χαράς, παγκακιών και κάδων απορριμμάτων, ενώ θα προστεθούν και τα παλιά όργανα που κρίνονται κατάλληλα, πάντα με την καθοδήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. Τέλος, προβλέπονται εργασίες χρωματισμών στην περιμετρική τοιχοποιία, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της παιδικής χαράς.

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, σε δήλωσή του, τόνισε: «Με το έργο αυτό προχωρούμε σε μια ουσιαστική αναβάθμιση της παιδικής χαράς στην οδό Καναδά, ώστε να γίνει ένας ασφαλής και σύγχρονος χώρος παιχνιδιού και ψυχαγωγίας για τα παιδιά μας. Παράλληλα, φροντίζουμε να είναι προσβάσιμη και για τα άτομα με αναπηρία, γιατί η ισότιμη πρόσβαση αποτελεί προτεραιότητά μας. Συνεχίζουμε με συνέπεια να υλοποιούμε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών».