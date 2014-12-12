Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στο χώρο του Παραρτήματος Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων, πραγματοποιήθηκε στις 16/10/2025 δράση υποστήριξης της τοπικής κοινότητας Ρομά, στα πλαίσια της πρόληψης μετάδοσης της ιλαράς, με τον εμβολιασμό του παιδικού πληθυσμού, σε συνεργασία με κλιμάκιο της κινητής μονάδας ΕΟΔΥ.

Την περασμένη Τετάρτη η νοσηλεύτρια και ο διαμεσολαβητής του Παραρτήματος Ρομά προχώρησαν σε κατ’ οίκον επισκέψεις στον οικισμό προς έλεγχο και ανίχνευση των αναγκών όσον αφορά την εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών έναντι της ιλαράς. Αφού ελέχθησαν τα Βιβλιάρια Υγείας των Παιδιών, πληροφόρησαν τους γονείς για την παρουσία της κινητής μονάδας στον αύλειο χώρο του Παραρτήματος Ρομά.

Κατά την επίσκεψη της κινητής μονάδας ΕΟΔΥ στον οικισμό έγινε έλεγχος των Βιβλιαρίων Υγείας από 47 παιδιά και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της μονάδας προχώρησε σε εμβολιασμό με το εμβόλιο της ιλαράς μόνο όσων κρίθηκε απαραίτητο.

Στην δράση παρέστη ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σοφία Χατζηπλή Σοφία και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης κ. Βάια Αρσενοπούλου.