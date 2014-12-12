Σε αγορές 600 ευρώ προχώρησε ζευγάρι στα Φάρσαλα, με τη χρήση τραπεζικής κάρτας, την οποία βρήκαν έξω από τραπεζικό κατάστημα αλλά δεν παρέδωσαν στις αρχές.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα στα Φάρσαλα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων, δύο άτομα και συγκεκριμένα ένας άνδρας και μία γυναίκα, διότι, νωρίτερα χθες, κάνοντας χρήση τραπεζικής κάρτας άλλης γυναίκας που απώλεσε, προέβησαν σε ανάληψη χρηματικού ποσού 600 ευρώ από ΑΤΜ στα Φάρσαλα.

(*) Επίσης συνελήφθη, χθες το πρωί στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας άνδρας, διότι κατείχε μία χάρτινη συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 4,9 γραμμάριων, η οποία κατασχέθηκε.