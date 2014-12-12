Φάρσαλα: Μπαράζ κλήσεων από "ψεύτικα" λογιστικά γραφεία
Φάρσαλα | 17 Οκτ 2025, 20:20
Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι κάτοικοι των Φαρσάλων, καθώς παρατηρείται μπαράζ τηλεφωνημάτων από επιτήδειους που προσπαθούν να τους εξαπατήσουν και να αποσπάσουν χρήματα.
Οι δράστες, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα ότι είναι υπάλληλοι λογιστικού γραφείου, επιχειρούν να παραπλανήσουν τους πολίτες, πιθανότατα ζητώντας ευαίσθητα προσωπικά, τραπεζικά στοιχεία ακόμη και χρήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τηλεφωνήματα είναι συνεχή, με τους ψευτο-λογιστές να χρησιμοποιούν διάφορες προφάσεις για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους.
ifarsala.gr
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.