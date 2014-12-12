Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι κάτοικοι των Φαρσάλων, καθώς παρατηρείται μπαράζ τηλεφωνημάτων από επιτήδειους που προσπαθούν να τους εξαπατήσουν και να αποσπάσουν χρήματα.

Οι δράστες, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα ότι είναι υπάλληλοι λογιστικού γραφείου, επιχειρούν να παραπλανήσουν τους πολίτες, πιθανότατα ζητώντας ευαίσθητα προσωπικά, τραπεζικά στοιχεία ακόμη και χρήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τηλεφωνήματα είναι συνεχή, με τους ψευτο-λογιστές να χρησιμοποιούν διάφορες προφάσεις για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους.

