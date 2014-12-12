Με μία Ελληνική μουσική βραδιά στο Ανωχώρι με τον Χρήστο Γκόρτσο και την παρέα του, ολοκληρώνεται ο Πολιτιστικός Αύγουστος στα Φάρσαλα, μεθαύριο Κυριακή 31 Αυγούστου.

Ο Χρήστος Γκόρτσος and the Band είναι ένα εναλλακτικό Pop – Rock μουσικό σχήμα που προέκυψε από μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ των μελών του, και στόχος του είναι η μέγιστη δραστηριοποίηση στο χώρο της μουσικής και η ανάδειξη του καλλιτέχνη.

Στο τραγούδι θα είναι ο Χρήστος Γκόρτσος, στα πλήκτρα ο Γιώργος Χαμπίπης, στο μπάσο ο Ευθύμης Παπαευθυμίου και στα ντραμς – κρουστά ο Νίκος Χασιώτης.

Είσοδος ελεύθερη!

Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 21.30 με ελεύθερη είσοδο!