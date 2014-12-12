Στις 14 Σεπτεμβρίου 2025, τα Φάρσαλα γίνονται επίκεντρο μιας ανεπανάληπτης εμπειρίας που θα ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους στο όνειρο. Το Δημοτικό Στάδιο Φαρσάλων θα φιλοξενήσει ένα μοναδικό βραδινό show με αερόστατα , που υπόσχεται εικόνες μαγείας και συγκινήσεις κάτω από τον θεσσαλικό ουρανό.

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (Αντιπεριφέρεια Τουρισμού), αναδεικνύει τη περιοχή ως προορισμό εναλλακτικών και βιωματικών ταξιδιών, προβάλλοντας παράλληλα τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο των Φαρσάλων. Μια πρωτοβουλία που ενισχύει την τοπική εξωστρέφεια και δημιουργεί νέες τουριστικές εμπειρίες με διεθνές ενδιαφέρον.

Το πρόγραμμα της βραδιάς:

•Στατικές πτήσεις με αερόστατο: μοναδική εμπειρία εναέριας θέασης για όλες τις ηλικίες.

•Καλλιτεχνικά δρώμενα: «αιθέρια» συναυλία με βιολί και σαξόφωνο πάνω στα αερόστατα.

•Εναέριο show με paramotor: φωτισμένα με LED, θα δημιουργήσουν ένα φαντασμαγορικό θέαμα στον ουρανό.

•Night Glow Show: τα αερόστατα θα φωτιστούν εντυπωσιακά, προσφέροντας εικόνες που θα κατακλύσουν τα social media.

•DJ Party: μουσική, χορός και διασκέδαση για όλους.

Χρήσιμες πληροφορίες:

•Πού: Δημοτικό Στάδιο Φαρσάλων

•Πότε: Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 19:00

•Είσοδος: Ελεύθερη

Με φόντο τα πολύχρωμα αερόστατα και τη μαγευτική ατμόσφαιρα, τα Φάρσαλα συστήνονται ως προορισμός μοναδικών εμπειριών, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στον πολιτισμό και τον τουρισμό της Θεσσαλίας.