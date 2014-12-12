Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του 11ου Αχίλλειου Άθλου ήταν η ανακοίνωση ότι ο φετινός αγώνας ήταν αφιερωμένος στον 15χρονο Φαρσαλινό Δημήτρη Ζιώζια.

Η αφιέρωση έγινε δύο φορές: μία κατά τη διάρκεια του αγώνα και μία από τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής, Γιάννη Δημακόπουλο κατά τις απονομές. Ο Δημήτρης είχε πρόσφατα περάσει μια σοβαρή περιπέτεια υγείας, καθώς υπέστη θερμοπληξία στις 24 Ιουλίου, γεγονός που τον ανάγκασε να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος σε νοσοκομείο του Τορίνο, στην Ιταλία.

Μετά από δίμηνη νοσηλεία, ο νεαρός αθλητής επέστρεψε στα Φάρσαλα ως νικητής, καθώς η περιπέτειά του είχε αίσιο τέλος.

Δείτε το βίντεο από την συγκεκριμένη στιγμή

